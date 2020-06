Ferrara, "like" di un poliziotto e consigliere leghista a un post su Hitler

È polemica sui like che un consigliere comunale della Lega, poliziotto e sindacalista del Sap di Ferrara ha messo in calce ad alcuni post su Hitler e sui forni crematori. "Ma quel signore con i baffi che adoperava i forni non c'è più", recitava il post incriminato. "Una leggerezza di cui mi vergogno", si è giustificato, prima di chiudere la pagina Facebook.

La reazione degli altri partiti, Fiano: "Fossi Salvini lo espellerei"

Immediate le reazioni politiche, prima fra tutte quella del Partito Democratico: "Non illudetevi ci saranno sempre. Sono meno di noi. Sono pochi. Bisogna combatterli con le armi della cultura, della Democrazia e della Legge. Qualunque sia lo schieramento a cui appartengono, qualunque sia la motivazione con cui si scusano. Su Hitler non ci sono scusanti. Fossi Salvini e fossi il segretario del Sindacato di Polizia Sap, espellerei questo signore. Basta scuse", scrive il responsabile Esteri del Pd, Emanuele Fiano.