FI, scoppia la grana Casellati in Lucania: azzurri contro la sua candidatura

Basilicata, gli "azzurri" contro la candidatura della Casellati

Azzurri locali contro la candidatura della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel collegio uninominale della Regione Basilicata e a favore di quella del sottosegretario potentino all'Editoria Giuseppe Moles. "Un senatore che lavora incessantemente per il territorio e che ha portato il partito dal 4% al 12,5%. Il popolo lucano merita rispetto e va rappresentato da gente lucana del territorio. Io sto con Giuseppe Moles" dice all'Ansa il consigliere regionale di Fi Gerardo Bellettieri. "Massimo rispetto per la seconda carica dello Stato - ha aggiunto - ma Moles merita riconoscimento per il lavoro svolto da anni sul territorio".