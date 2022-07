Governo, fallito il blitz del Pd per provare ad andare avanti con Draghi

Voto di fiducia al governo Draghi: la nuova, probabile, scissione nel M5S è quasi tutta a Montecitorio. Al Senato stravincono i contiani



Fallito il blitz di Pd, Italia Viva, LeU e governisti del Movimento 5 Stelle che, con una mossa a sorpresa, hanno provato a fare in modo che le comunicazioni del premier Mario Draghi e l'eventuale successivo dibattito e voto di fiducia fossero alla Camera e non al Senato. Alla fine ha prevalso la prassi del meccanismo della "culla" in base al quale il governo e il premier iniziano, in caso di verifica parlamentare, da dove hanno ottenuto la fiducia la prima volta. Nel caso di Draghi Palazzo Madama. Il passaggio non è per nulla procedurale ma sostanziale. Il fronte guidato dal Pd ha cercato con un escamotage di provare a salvare l'esecutivo e la legislatura. La probabile, nuova, scissione nel Movimento 5 Stelle sarà quasi tutta alla Camera mentre al Senato sono quasi tutti fedelissimi di Giuseppe Conte.

Votare prima la fiducia a Montecitorio - sempre che il premier non annunci le sue dimissioni irrevocabili, e in quel caso nessun voto e tutti a casa - sarebbe servito a far emergere la nuova scissione tra i deputati pentastellati in modo (si parla di quasi la metà) in modo tale da poter affermare che ormai il M5S, come dice Luigi Di Maio, non esiste più e c'è solo il partito di Conte. E siccome il Centrodestra ha detto più volte nessun esecutivo con il M5S, l'obiettivo di Pd e alleati era quello di creare le condizioni per andare avanti. Ma il presidente della Camera Roberto Fico ha detto no, si rispetta la prassi della "culla", prima al Senato, dove i grillini sono granitici e quasi tutti con Conte.

Sotto accusa il capogruppo 5 Stelle alla Camera Davide Crippa, co-autore del blitz. Durante l'assemblea congiunta dei gruppi M5s di Camera e Senato, in corso via Zoom, alcuni parlamentari hanno chiesto al capogruppo a Montecitorio Davide Crippa di spiegare perché, durante la capigruppo alla Camera, si è tentato di far in modo che il premier Mario Draghi tenga le sue comunicazioni, in programma mercoledì, prima dalla Camera e poi al Senato. Anche il presidente del M5S Conte ha chiesto di intervenire in assemblea, riferendo di non essere stato informato.

Il primo 'non voto' M5S sul dl Aiuti si è verificato alla Camera, per questo motivo sembrava più logico e corretto chiedere con il Pd le comunicazioni di Draghi prima alla Camera e poi al Senato: questa, apprende l'Adnkronos, la motivazione fornita in assemblea dal capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa, a chi gli chiedeva delucidazioni per aver appoggiato la richiesta, avanzata da Iv e dal Pd durante la conferenza dei capigruppo della Camera, di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di rendere mercoledì le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato.

Durissima la reazione della Lega. "Siamo alla farsa. Ora Pd e M5S chiedono a Draghi di comunicare prima alla Camera e poi al Senato solamente perché Conte è più debole alla Camera. Giochini vergognosi che vanno contro la prassi che vuole che le comunicazioni del Presidente del Consiglio siano fatte nella camera di prima fiducia o dove si è generata la crisi. In entrambi i casi, quindi, al Senato. Gli italiani meritano rispetto, serietà e certezze". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.