"Chi ha finanziato la Ong di Panzeri? Presenterò un'interrogazione..."

"Fight Impunity", Giarrusso: "È inaudito che di queste Ong non si sappia nulla dal punto di vista dei finanziamenti"



"È inaudito che di queste Ong non si sappia nulla dal punto di vista dei finanziamenti, considerando che erano realtà che organizzano eventi qui al Parlamento europeo, fra l'altro coinvolgendo politici e funzionari. Per tanto posso anticiparvi che presenterò al più presto una interrogazione per chiedere di conoscere chi ha finanziato queste organizzazioni. Lo dobbiamo agli italiani e alla verità". Lo annuncia ad Affaritaliani.it l'eurodeputato indipendente ed ex M5S Dino Giarrusso, con particolare riferimento all'associazione "Fight Impunity" presieduta dall'ex europarlamentare di Pd e Articolo 1 Antonio Panzeri arrestato in Belgio nell'ambito dello scandalo tangenti dal Qatar legate ai mondiali di caldio.