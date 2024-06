Fitto commissario all’Europarlamento? Lucaselli in pole per il suo posto

Il futuro del più importante dossier del governo Meloni sullo sviluppo nazionale potrebbe restare in mani pugliesi. Come scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, se il ministro Raffaele Fitto sarà nominato da Palazzo Chigi come nuovo commissario o vicepresidente nel governo dell'Unione Europea guidato da Ursula von der Leyen, le importanti responsabilità gestite dal politico originario di Maglie, ovvero Sud, Affari Europei e in particolare il Pnrr, potrebbero essere trasferite a un sottosegretario.

Una delle opzioni considerate dalla premier Giorgia Meloni è quella di nominare la tarantina Ylenia Lucaselli, attualmente parlamentare e presidente della Commissione Bilancio ed esperta nei temi economici e della finanza pubblica per Fratelli d’Italia.

Il possibile trasferimento di Fitto da Roma a Bruxelles è visto da molti come un passo che potrebbe rafforzare i legami tra l’UE e l’Italia, data la sua lunga esperienza con il PPE, la presidente della Commissione von der Leyen e la presidente uscente del parlamento europeo Roberta Metsola.