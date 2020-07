Fitto: "Ottimi rapporti con Lega-FI". Tanto, alla fine, in Puglia decide lui

"Sono ottimi con tutti". Con queste parole il candidato alla presidenza della Regione Puglia del Centrodestra, Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d'Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su quali sia lo stato dei rapporti con gli altri partiti della coalizione, ovvero la Lega e Forza Italia. Il Centrodestra ha impiegato mesi per arrivare all'ufficializzazione della candidatura di Fitto contro Michele Emiliano, con il Carroccio che aveva lanciato qualche settimana fa il nome di Nuccio Altieri.



La Puglia è terra particolare per il Centrodestra, soprattutto per i rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, visto che tra i leghisti sono moltissimi gli ex fittiani, come il senatore Roberto Marti, il vicesegretario regionale Gianfranco Chiarelli, l'eurodeputato Andrea Caroppo e lo stesso Altieri.



Fitto è uomo pragmatico e concreto e chi lo conosce bene sa che non si fa certo spaventare dalle sfide difficili, anche perché quest'anno abbondante passato a Strasburgo come co-presidente dei Conservatori Riformisti lo ha portato ad affinare l'abilità di trattare e cercare sempre la mediazione, dato che in ECR i conservatori polacchi sono la pattuglia più numerosa e spesso il candidato voluto fortemente da FdI per la guida della Puglia ha dovuto ricorrere a tutte le armi della diplomazia per trovare la giusta mediazione.



Fitto è assolutamente sereno, parla con tutti, ascolta tutti, ma alla fine decide lui. Meloni, Salvini e Tajani lo hanno scelto come candidato unitario in Puglia e l'ultima parola spetta a lui. Punto.