Forum Turismo, tutti dalla Santanchè. Meloni, annuncio sul nuovo Pnrr. Video

Dopo La Russa, Abodi e Giorgetti, tocca a Giorgia Meloni: la premier è intervenuta in video collegamento al Forum Internazionale del Turismo in corso a Baveno.

Il turismo "è un comparto fondamentale e per il nostro prestigio. E' uno dei motori trainanti dell'Italia e rappresenta il 13% della ricchezza nazionale. E' uno degli asset strategici del nostro tessuto produttivo" ma "spesso è stato trascurato, potremmo dire che a volte è stato addirittura snobbato: un errore gravissimo sul piano strategico. Ed è la ragione per la quale dall'inizio ci siamo messi al lavoro per dare al turismo nuova centralità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo in video collegamento al Forum Internazionale del Turismo in corso a Baveno.

"Il Pnrr è fondamentale purchè si sia in grado di fare arrivare le risorse a terra e spenderle nei tempi e bene. Oggi siamo in grado di presentare un nuovo piano che supera le criticità nell'attuazione di alcune misure" e "non vogliamo perdere un solo euro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in collegamento video al Forum internazionale del Turismo, rivendicando la battaglia vinta sulla revisione del Pnrr. La presidente del Consiglio ha sottolineato come il nuovo piano "concentra le risorse sulla crescita con un percorso più incisivo di riforme e investimenti".

