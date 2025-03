Ue, Forza Italia: "Il manifesto di Ventotene non sono i 10 comandamenti"

"Noi abbiamo sempre preferito riconoscerci in De Gasperi e nel suo pensiero europeista e atlantista e su quello andiamo avanti"



"Non diamo peso alla classica polemica parlamentare. La sinistra non può assegnare o togliere la patente europeista ad altri. Il manifesto di Ventotene non sono i 10 comandamenti. Anche lì ci sono cose discutibili e frutto dei tempi in cui è stato scritto". Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così le parole della presidente del Consiglio oggi in aula alla Camera sul manifesto di Ventotene che hanno scatenato le proteste delle opposizioni.



"Noi abbiamo sempre preferito riconoscerci in De Gasperi e nel suo pensiero europeista e atlantista e su quello andiamo avanti. Meloni oggi ha ribadito in molti passaggi una impostazione europeista intelligente che è la stessa che aveva Berlusconi e che ha Tajani. Il resto sono solo polemiche della sinistra per coprire con il chiasso la mancanza di unità rispetto proprio a quale Europa per il futuro", conclude il portavoce nazionale di Forza Italia Nevi.



