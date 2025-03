Riarmo e Difesa, Meloni alla Camera per il dibattito sul Consiglio Ue: segui la diretta VIDEO

Riarmo e Difesa Ue, Meloni alla Camera per il dibattito. VIDEO

Al via in Aula alla Camera la discussione generale sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 20 e marzo. La premier è in Aula, alla sua destra sui banchi del governo il ministro Guido Crosetto con il quale all'entrata si è intrattenuta per qualche momento a inizio seduta. Ci sono, poi i ministri Tommaso Foti e Carlo Nordio. Alla sua sinistra i ministri Orazio Schillaci e Gilberto Pichetto Fratin. I banchi dei parlamentari sono piuttosto pieni. Il dibattito si è aperto con l'intervento di Luigi Marattin che ha posto l'accento sulla questione dei dazi. Isabella De Monte, per FI, ha sottolineato la necessità di "lavorare per una pace duratura anche con la deterrenza". Tra le citazioni Aldo Moro per Marattin e Alcide De Gasperi per De Monte. La premier Meloni ascolta e prende appunti.

Candiani: "No cambiali in bianco a Commissione incapace. Maggioranza ha una sola risoluzione, l'opposizione cinque"

"Consegnare una cambiale in bianco a commissione europea che ha dimostrato la sua incapacità non andava per noi, la Lega è quell'anima scomoda che dice quando le cose non vanno, avendone consapevolezza. Presidente Meloni dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo di ponte tra Europa e Stati Uniti". Lo ha detto, prendendo la parola nell'aula della Camera per la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue, il deputato della Lega Stefano Candiani. "Non siamo noi a mettere in crisi l'Europa ma è l'Ue che si mette in crisi per i suoi attori" ha aggiunto Candiani ribadendo che "indicare i problemi significa essere più europeisti di quelli che poi prendono i fondi da Soros".

"Abbiamo una sola risoluzione di maggioranza convidisa e l'opposizione ne ha cinque tutte diverse, quindi respingiamo la narrazione delle divisioni nella maggioranza e anche quella delle assenze e delle presenze". Lo ha detto, prendendo la parola nell'aula della Camera per la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue, il deputato della Lega Stefano Candiani.