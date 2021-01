Forza Italia: no al governo Ursula. Un altro segnale verso le elezioni

"No". Secca e categorica la risposta del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Silvio Berlusconi sia disponibile a un governo che si regga su una maggioranza Ursula, ovvero la stessa Forza Italia insieme a Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia.

Con queste importante risposta del numero due degli azzurri si chiude forse l'unica via d'uscita alla crisi, proposta questa mattina al Quirinale dalla senatrice di +Europa Emma Bonino, qualora, come sembra, il premier dimissionario non abbia i numeri per fare il Conte ter senza Italia Viva e, allo stesso tempo, non si arrivi a una riappacificazione tra il presidente del Consiglio uscente e Matteo Renzi. Restano le ipotesi di un altro premier con la maggioranza del Conte II, finora bocciata senza appello da Pd e M5S (che rischierebbe una spaccatura), e le larghe intese, che però solo a parole Matteo Salvini sembra accettare ma che comunque vengono categoricamente stroncate dai Dem. E così, sempre per i veti e i controveti (leggi qui), crescono le chance delle elezioni anticipate.