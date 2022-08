Elezioni, Tajani: "Forza Italia garanzia per Usa ed Europa". Intervista

Tajani candidato premier del Centrodestra? "Non sono candidato a niente"

"Noi siamo il Partito Popolare Europeo. Siamo il cuore dell'Europa. Come Ppe siamo la forza maggiore nelle istituzioni comunitarie, ai vertici della Commissione europea e del Parlamento Ue, nonché siamo la forza di maggioranza relativa all'assemblea di Strasburgo". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che sarà presente a La Piazza di Affaritaliani.it venerdì 26 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi), spiega ad Affaritaliani.it il ruolo del partito di Silvio Berlusconi all'interno della coalizione di Centrodestra. "La nostra storia e i nostri valori sono quelli del popolarismo europeo, sussidiarietà, centralità della persona e libertà. Sono i valori nei quali ci riconosciamo. E non a caso nel nostro simbolo con il quale ci presentiamo alle elezioni politiche abbiamo deciso di inserire un esplicito riferimento al Partito Popolare Europeo proprio per ribadire con forza la nostra posizione. Siamo il centro dell'Italia e il centro dell'Europa".

Forza Italia garante in Europa viste le posizione di destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini? "Noi siamo una garanzia per tutti. Per gli Stati Uniti d'America e per l'Europa. Lo siamo sempre stati e, a maggior ragione, lo siamo adesso in una fase così delicata. Siamo il centro del Centrodestra". Tajani candidato premier del Centrodestra? "Non sono candidato a niente, mi batto per difendere i valori nei quali credo. Mi interessa vincere le elezioni e il nostro progetto per il futuro. Sulla premiership decideranno Berlusconi, Salvini e Meloni nel momento opportuno. Ora dobbiamo vincere".

Quanto alla revisione del Pnrr, evocata da Meloni, Tajani afferma: "Al momento dell'approvazione del Pnrr abbiamo detto chiaramente che nessuno poteva sapere dove sarebbero cadute le macerie della crisi. Serve flessibilità negli interventi e nelle scelte mantenendo fermi gli impegni delle riforme e ogni modifica andrà concordata con l'Unione europea". Forza Italia è d'accordo su Quota 41 proposta dalla Lega per la riforma delle pensioni? "La Legge Fornero non ha funzionato e certamente andrà riformata, ne parleremo nel momento opportuno. C'è un programma condiviso e poi ogni forza politica ha le sue proposte, anche sulle pensioni. Ne discuteremo". Berlusconi presidente del Senato? "Lo ha escluso lui stesso in maniera categorica", conclude Tajani.