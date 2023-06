Forza Italia, Tajani rilancia nel nome del Cav. Ma c’è chi canta il de profundis

"Forza Italia morta con Silvio Berlusconi"? Intanto Tajani rilancia il partito nel nome del Cav

Morto un papa se ne fa un altro. In questo caso, in riferimento al “Papa-Re” Silvio Berlusconi, non sarà né semplice né scontato tenere in vita e dare continuità a Forza Italia, tenere unito i suoi gruppi dirigenti al centro e in periferia, indicare e rendere realistica una prospettiva politica che sia convincente per lo zoccolo duro dell’elettorato, almeno attorno al 10% dei voti. Mai, nell’Italia dal dopoguerra ad oggi, c’è stato un forte “partito personale” come Forza Italia.

Partito che nel bene e nel male ha fatto tutto quello che il Cav di Arcore voleva, sia riferito alla linea politica, sia riferito alla scelta dei suoi gruppi dirigenti politici e istituzionali. Adesso che il “padre-padrone” non c’è più, niente va dato per scontato. Che ne sarà del partito fondato dall’ex premier nel 1994 che oggi sostiene il governo Meloni insieme a Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati? Berlusconi non ha voluto, o non ha saputo, trovare un successore a capo di FI perché FI si è identificato e si identifica in tutto e per tutto con il suo fondatore. Da qui la sentenza di chi vede uno sbocco scontato: “Morto Silvio morta Forza Italia”.

Anche perché Forza Italia ha sempre avuto un gruppo dirigente formale ma fittizio: un partito con un unico padrone circondato da maggiordomi, da yes man e yes woman, con l’intendenza al seguito. Non sono pochi, dentro e fuori il partito, amici avversari e nemici, a vaticinare a breve la fine di Forza Italia. Non è solo una questione di numeri, pur se i numeri qui sono decisivi.