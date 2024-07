Francia/ Ipotesi governo Macron-gollisti-Sx moderata. Meloni più debole in Ue

Francia post voto/ Ipotesi governo Macron-gollisti-sinistra moderata. Meloni più debole in Europa deve trattare con Ursula



Che governo formare ora in Francia dopo i risultati del secondo turno delle elezioni legislative e la sorpresa del boom della sinistra e del flop della destra? A parte il ritorno alle urne già ai primi di settembre, ipotesi assolutamente da non escludere, l'altra soluzione allo studio sarebbe un governo politico tra i macroniani, i gollisti che hanno rifiutato l'accordo con la destra del RN e una fetta importante (ma non tutta) del Fronte Popolare, quindi i socialisti e la sinistra meno radicale ed estrema. Ad esempio fuori i comunisti e il populista Jean-Luc Mélenchon ma dentro i Verdi e altre forze di Centrosinistra, progressiste e non estremiste. Ipotesi anche questa non facile, ma l'unica per evitare il ritorno alle urne. E comunque praticabile ora che il RN è stato ridimensionato dagli elettori. Un ridimensionamento che inevitabilmente indebolisce Giorgia Meloni che sperava in una svolta anti-Macron a Parigi. Ora la premier sarà costretta a trattare con Ursula un posto e, probabilmente, ad astenersi al voto in Parlamento Ue, schiacciata tra Tajani con il Ppe in maggioranza e Matteo Salvini con Orban e patrioti.