Francia, la riforma delle pensioni è legge. Scontri vicino al Parlamento

Francia, bocciate le mozioni di sfiducia al governo

In Francia, la riforma delle pensioni che eleva di due anni l'eta' pensionabile (da 62 a 64 anni) e' ormai approvata formalmente. Nell'Assemblea nazionale sono state infatti bocciate entrambe le mozione di sfiducia al governo Borne (la seconda, quella di Rassemblement National, con solo 94 voti a favore sui 287 necessari). La Nupes di Melenchon ha comunque annunciato che presentera' ricorso alla Corte Costituzionale.

Francia: scontri non lontani dal Parlamento

Primi scontri nei pressi dell'Assemblée Nationale fra i manifestanti arrivati per protestare contro la mancata sfiducia al governo per soli 9 voti. Oggetti sono stati lanciati da parte dei manifestanti contro la polizia che aveva dato ordine di dispersione della manifestazione, non autorizzata. In risposta, diverse cariche e lancio di lacrimogeni. La situazione nella capitale francese si presenta molto tesa.