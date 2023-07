Fratelli d'Italia, nuova macchina per Meloni: la sorella Arianna alle tessere

FdI si rinnova: Arianna Meloni a capo delle tessere, un ruolo chiave

Si rinnova la macchina di Giorgia Meloni. In via della Scrofa 39. Come riporta il Corriere della Sera, "nello storico quartier generale della destra italiana si sta lavorando su due fronti: se gli operai sono impegnati ad ampliare la sede, i vertici di FdI hanno messo a punto la riorganizzazione della «macchina» del partito, che aveva bisogno di un radicale tagliando dopo la conquista di Palazzo Chigi. Il primo nome che colpisce è quello di Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, nominata ufficialmente nuova responsabile del tesseramento".

Come spiega il Corriere della Sera, si tratta di "un ruolo chiave: lei è una dipendente del partito (a parte la parentesi alla Regione Lazio), conosce a menadito ogni equilibrio e meccanismo interno; inoltre, ça va sans dire, è fidatissima. Nel 2022, Fratelli d’Italia aveva 204.128 tesserati e nel 2023 c’è l’obiettivo di crescere ulteriormente: missione, appunto, affidata, alla «sorella d’Italia»".

Il Corriere della Sera fa anche gli altri nomi: "La riorganizzazione è stata varata da Meloni in prima persona. Giovanni Donzelli è confermato capo dell’organizzazione, ruolo chiave. Nell’organigramma del partito, tra le new entry, ci sono l’eurodeputato Nicola Procaccini(Ambiente); il sindaco de l’Aquila Pierluigi Biondi (Enti locali) e il senatore Alberto Balboni (Sicurezza). Confermati, tra gli altri: Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, che continuerà a seguire la medesima materia al partito; la deputata Carolina Varchi (Mezzogiorno) e Federico Mollicone (Cultura)".