Fratoianni al Pd: "Uniamoci contro la destra, ma dite addio all'agenda Draghi"

Nicola Fratoianni intervistato da affaritaliani.it: "La destra è pericolosa, non per motivi ideologici, ma per le proposte che ha sul futuro del Paese"

Sì alla coalizione con il Pd, ma gettando nel cestino la cosiddetta “agenda Draghi”. Sono di una chiarezza inusuale per la cronaca politica le parole con cui Nicola Fratoianni esplicita le proprie intenzioni, in vista delle elezioni del 25 settembre. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana è stato il protagonista della festa del suo partito a Brugherio, nel Monzese, con una lunga intervista pubblica con il vicedirettore di affaritaliani.it Lorenzo Zacchetti. Un confronto a 360°, nel quale ha toccato tutti i temi conseguenti alla caduta del Governo Draghi, senza troppi giri di parole.

Proprio su affaritaliani.it è stato pubblicato il primo sondaggio elettorale dopo lo scioglimento delle camere che vede il centrodestra intorno al 45% e quindi ampiamente favorito. Numeri alla mano, l'unico modo per riaprire l'esito della contesa sarebbe fare la somma di tutto ciò che è “altro” rispetto alla coalizione guidata da Giorgia Meloni. Un'operazione matematicamente logica, ma politicamente complessa. Nicola Fratoianni commenta la situazione citando una frase di Paolo Flores D'Arcais (“l'unica cosa peggiore del Governo Draghi è farlo cadere in questo momento e in questo modo”) e aggiungendo: “Quello che è accaduto ha determinato un certo sconcerto anche nell'area di chi non era un entusiasta sostenitore del governo, anche perché è la prima volta nella storia che si vota ad autunno, con una campagna elettorale brevissima e nel mese di agosto”.