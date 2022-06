G7, Draghi: "No ritorno del populismo. Stop dipendenza energetica da Mosca"

Biden: "Quando democrazie si uniscono sono imbattibili"



Mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia è un obiettivo geopolitico oltre che economico e sociale. quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso dei lavori del G7 a Elmau, in Germania.



G7, Draghi: eliminare per sempre dipendenza energetica da Russia - Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza della Russia. È quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso dei lavori del G7.



Draghi a G7: no errori, crisi non deve produrre ritorno populismo - Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008: la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo. Abbiamo gli strumenti per farlo: dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari. E' quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso dei lavori del G7.



G7, von der Leyen: mondo ha più bisogno che mai di investimenti in infrastrutture - "Oggi investiamo nelle infrastrutture globali. Oggi il mondo ha bisogno di questi investimenti più che mai". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a margine del G7 di Elmau. "Investiamo 600 miliardi di euro per infrastrutture eque e sostenibili", ha aggiunto.



Biden: quando democrazie si uniscono sono imbattibili - "Quando le democrazie si uniscono, non c'e' nulla che non possano realizzare". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden presentando l'iniziativa sulle infrastrutture al G7. "Questo piano non e' carita'. E' un investimento che avra' un ritorno per gli americani e per tutti i cittadini del mondo".

Biden: dal G7 600 miliardi per infrastrutture nel mondo - Gli Usa, assieme con gli altri Paesi del G7, stanzieranno 600 miliardi di dollari da qui al 2027 per investimenti nelle infrastrutture nel mondo. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden lanciando la partnership a margine del vertice in Germania. Alla cifra totale gli Usa contribuiranno con 200 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni.La 'Partnership for Global Infrastructure and Investment' "fornira' progetti rivoluzionari per colmare il divario infrastrutturale nei paesi in via di sviluppo, rafforzare l'economia globale e le catene di approvvigionamento e far progredire la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". L'iniziativa era stata lanciata da Biden e gli altri leader del G7 al vertice in Cornovaglia per offrire un'alternativa alla Via della Seta della Cina.

Scholz: Russia usa energia come arma, investiamo in transizione - "Siamo soggetti alla situazione geopolitica attuale: abbiamo discusso di come i nostri investimenti" per la transizione ambientale ed energetica "possano aiutarci a rispondere all'uso dell'energia come arma da parte della Russia". Cosi' il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di un punto stampa a Elmau in una pausa dei lavori del G7.

Scholz: G7 rafforza la sua cooperazione sulle infrastrutture - Il G7 lancia e rafforza la cooperazione sulle infrastrutture con una struttura internazionale che cambiera' la cooperazione in modo enorme. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al G7 di Elmau, al fianco di alcuni dei sette leader fra cui Mario Draghi e Joe Biden.