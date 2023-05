Giacca blu di Fincantieri a Schlein. Il dono dell'operaio armocromista

"Sarò il tuo Benigni". Le foto



L'operaio di Fincantieri che la prende in braccio: "sarò il tuo Benigni". Elly Schlein pubblica sul suo profilo Facebook quella foto, scattata ieri durante la sua visita a Castellammare di Stabia, che richiama la storica immagine di Berlinguer nell'83 preso in braccio da Roberto Benigni.

Elly Schlein







Schlein pubblica anche altre foto, di una sala gremita, e le accompagna con un post. "Avevano fatto la tessera del Partito Democratico - scrive - per sostenermi al congresso e avevo promesso di passarli a trovare, a prescindere dall'esito.



Alla prima occasione utile sono passata ad abbracciare gli operai della Fincantieri di Castellammare. Siamo una comunità che ha messo al centro del proprio impegno il lavoro dignitoso e che, insieme, si batte contro la precarietà e per ridare dignità al lavoro, tutelandone i diritti e investendo nelle competenze che servono per affrontare le grandi trasformazioni che stiamo vivendo.



Elly Schlein







Ringrazio dell'accoglienza calorosa, li affiancheremo nelle loro giuste rivendicazioni". Prima di prenderla in braccio, l'operaio aveva regalato a Schlein una giacca blu da operaio: "Quale miglior colore del blu dei lavoratori", le ha detto, offrendosi di essere il suo "armocromista", tra le risate e gli applausi dei suoi colleghi.