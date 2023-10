"Giambruno scoperto in tv da Lele Mora. Meloni doveva vietargli la diretta..."

"Mi pare difficile immaginare una manovra di Mediaset visto i rapporti tra Marina e Giorgia che sono buoni"

Meloni lascia Giambruno dopo i fuori-onda su Striscia la Notizia. E adesso? Che cosa accadrà alla premier? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Luigi Bisignani, autore insieme a Paolo Madron del libro 'I potenti al tempo di Giorgia'.

Meloni ha lasciato Giambruno. E' un fatto politico?

"E' sicuramente per lei una tragedia personale, che non deve diventare un fatto politico".

Manovra di Mediaset contro Meloni o favore alla premier?

"Mi pare difficile immaginare una manovra di Mediaset visto i rapporti tra Marina e Giorgia che sono buoni. Probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso davanti alla quale Meloni non ha potuto fare nessun tipo di pressione, anche perchè come si sa Ricci è del tutto incontrollabile. Del resto, nel nostro libro avevamo dedicato più pagine all’esuberanza del novello Giambruno scoperto in tv da Lele Mora. Semmai l'errore della Meloni è stato quello di non non aver detto no ad una trasmissione in diretta per il suo compagno. Potevano dargli un settimanale senza i rischi della diretta.

Meloni come esce da questa vicenda?

"Molto rafforzata perché dimostra ancora una volta di essere una donna che ha coraggio anche nei momenti più difficili".

In Fratelli d'Italia che cosa cambia?

"FdI è una caserma, si fa quello che dice il generale".

Nel rapporto con gli alleati di governo cambia qualcosa?

"Assolutamente no, anche perchè sono tutti mezzi divisi e divorziati ormai. Diciamo quasi tutti".

Quindi Meloni è più forte...

"Lei sarà ancora più determinata, ma con il problema di sua figlia. Chi ne soffrirà di più sarà proprio la bimba e questo fa capire che non si deve speculare su questa questione".

Meloni resterà a lungo single o troverà un altro uomo?

"Non credo abbia tempo per trovare altri uomini, sarà più corteggiata dagli altri leader europei".