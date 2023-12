Giorgetti: "Patto di stabilità? Recessivo, un caos totale". Ma lo ha firmato

Giorgetti e quelle ammissioni che mettono in difficoltà Meloni e il governo

Il ministro dell'Economia ha ammesso l'errore sul Patto di Stabilità ma ha anche argomentato il perché l'Italia sia stata alla fine così penalizzata dalla norma decisa da Francia e Germania. Giancarlo Giorgetti ieri in audizione alla Camera ha smentito la premier Meloni che parlava di "pacchia finita per l'Europa" e ha spiegato: "Se hai il 140% di debito sul Pil parti da posizioni negoziali leggermente svantaggiose". Evidentemente il ministro dell’Economia e Giorgia Meloni - si legge su Il Fatto Quotidiano - hanno appreso di questo fatto increscioso nelle ultime settimane. Il risultato? Parola ancora a Giorgetti: un "caos totale" con regole che si affastellano l’una sull’altra e "che rischia di diventare proprio ciclico", cioè di spingerti in recessione quando sei in difficoltà. Siccome, però, il ministro è uomo che sa vedere il bene anche nelle difficoltà, i nuovi vincoli Ue sono anche "un passo in avanti" perché almeno non rientrano in vigore quelli vecchi (che nessuno aveva mai rispettato).

Quanto al Mes, invece, - prosegue Il Fatto - il ministro dell'Economia non ha dato soddisfazione a chi voleva usarlo contro la sua maggioranza: “Io non ho mai detto in nessuna sede che l’Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde e false, ho chiesto che il Parlamento votasse e il risultato è stato quello che avevo previsto". In ogni caso, l’ex fondo salva-Stati "non è la causa, né la soluzione del nostro problema, perché il nostro problema si chiama debito". Certo, dice, "avere uno strumento in più rispetto a situazioni di potenziale pericolo sarebbe stato più comodo e più comodo per me anche a livello personale, perché facevo bella figura", ma "abbiamo il sistema bancario più solido d’Europa e non credo che ci saranno conseguenze".