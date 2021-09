Giorgetti ad Affari: “Figuriamoci se sto con Calenda. Sostengo il Cdx"

"Ma figuriamoci". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti risponde alla domanda di Affaritaliani.it se davvero a Roma sostenga il candidato Carlo Calenda e non Enrico Michetti. Quanto alle polemiche di oggi, Giorgetti afferma: "Qualunque cosa dico ormai vengo sempre strumentalizzato".

“La verità? Sto girando l’Italia in lungo e in largo per promuovere i candidati del centrodestra. Figuriamoci se tifo per Calenda… l’auspicio è che il 3 e il 4 ottobre romani, milanesi, torinesi possano voltare pagina e cambiare passo con Michetti, Bernardo e Damilano”.

Ovviamente, per evitare ulteriore equivoci, l’auspicio, aggiunge sornione, è che vincano tutti i candidati di centrodestra: “Ora vi saluto, appunto, sono a Bologna a un convegno per Battistini”. Domani a Trieste, poi in Veneto e in chiusura di campagna elettorale, a Milano e Torino. In settimana a Roma. “Più di così…"