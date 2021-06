Boschi graffia la Meloni: "Prima donna premier? Mai una come lei"

E' scontro tra Mariaelena Boschi e Giorgia Meloni. La renziana afferma che non vorrebbe mai che la prima donna premier fosse una sovranista e anti-europeista

La prima donna premier nella storia dell'Italia è diventato un clima caldissimo nelle ultime ore. Protagoniste della querelle sulla questione sono Marielena Boschi e Giorgia Meloni. Il copogruppo di Italia Viva alla Camera durante il programma L'Aria che Tira condotto da Myrta Merlino ha commentato i sondaggi che confermano una crescita di sostegno nei confronti di Fratelli d'Italia ma soprattutto ha spiegato il perché, secondo lei, la Meloni non merita il ruolo di Presidente del Consiglio.

Boschi: "Meloni premier? Non sarei contenta. I sondaggi? Sono numeri gonfiati"

"Se Giorgia diventasse la prima donna presidente del Consiglio non sarei contenta. - afferma la Boschi Preferisco che non ci sia un premier sovranista, che guida un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund. Non chiedo sconti e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che uomini e donne competano sulla stessa linea".

I sondaggi, poi, sarebbero da "prendere con le pinze. Questa forte crescita di Fratelli d’Italia deriva dal fatto che sono l’unico partito di opposizione. Questo consenso si sgonfierà da qui al 2023".

Meloni: "La Sinistra ha paura di vedermi premier". La Boschi risponde: "Non vorrò mai una sovranista come presidente"

"La Sinistra ha paura di vedermi Presidente del Consiglio, un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta", ha commentato la Meloni con un post su Twitter che riprendeva le dichiarazioni della renziana. La Boschi quindi ha nuovamente ribadito la sua posizione in risposta al tweet del leader di Fratelli d'Italia: "E di cosa ti stupisci Giorgia? Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi. Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua".