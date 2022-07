Meloni la vera vincitrice. Ora si vota, come voleva lei, la vedremo all'opera

Governo a casa, Giorgia Meloni ha vinto: ora si vota



Ha vinto lei. Stavolta ha vinto Giorgia. Si va alle elezioni politiche anticipate, proprio come Giorgia Meloni chiedeva da mesi a gran voce e ancora di più negli ultimi giorno dopo che, parole di Draghi, "è venuto meno il patto" nella maggioranza.

Che le urne si aprano il 25 settembre o il 2 ottobre poco cambia, sondaggi alla mano Fratelli d'Italia viaggia verso il trionfo. E se davvero il Centrodestra vincerà le elezioni, come i numeri attuali dicono, Meloni potrà finalmente mettere in pratica le sue ricette. I suoi programmi. E potrebbe essere la prima donna premier della Repubblica italiana, sempre che non decida di indicare un presidente del Consiglio "di area".

Meloni ha fatto della coerenza la sua forza, unico partito, il suo, sempre all'opposizione in questa strana e bizzarra legislatura. Alla fine ha vinto lei, mai al voto con Pd e M5S ha sempre detto, e così è stato. E ha avuto ragione lei.

Meloni è andato subito a piazza Vittorio a Roma per un comizio dal titolo inequivocabile, "elezioni subito". Ora si vota davvero e vedremo davvero all'opera Giorgia. Per ora si goda il meritato successo. Da domani si fa sul serio.