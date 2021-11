Quirinale, 'bomba' Toti per il Cdx: "Coinvolgerci o non avranno i nostri voti"

Quirinale-Centrodestra, Toti: "L'avvertimento di oggi vale per allora"

"E' sicuramente prematuro parlare oggi di Quirinale, dopodiché Silvio Berlusconi ha sicuramente il curriculum per fare il presidente della Repubblica", afferma ad Affaritaliani.it il presidente della Regione Liguria e leader di Coraggio Italia Giovanni Toti.



Che poi, però, usa parole molto chiare: "Francamente nessuno nel Centrodestra ci ha coinvolti nelle scelte degli ultimi giorni. Nessuno ci ha convocato a un vertice per parlare dell'elezione del presidente della Repubblica e di altri argomenti. Se il Centrodestra vuole essere davvero largo e avere i voti di tutte le possibili componenti della coalizione - sottolinea ancora Toti - deve uscire dall'autoreferenzialità dei vertici a tre e dare dignità a ogni suo soggetto politico. Francamente le scelte delle ultime settimane non mi pare proprio che vadano in questa direzione".



Poi il leader di Coraggio Italia utilizza parole ancora più nette rivolgendosi agli alleati: "Che qualcuno non pensi di arrivare a gennaio a chiedere i nostri voti perché l'avvertimento di oggi vale per allora. O si fa da subito un percorso politico comune o sarà poi estremamente difficile ritrovarsi insieme per scelte importanti, ivi compresa quella dell'elezione del nuovo Capo dello Stato", conclude Toti.