Giuseppe Conte e la puntualità dei re

La puntualità è la cortesia dei re, la frase attribuita a Luigi XVIII, va interpretata letteralmente. La puntualità è un valore nelle relazioni tra le persone e nel mondo del lavoro (time is money). È segno di professionalità e riguardo per gli stakeholders (fornitori di interesse). Lo sanno (o lo intuiscono) l’esperto di cerimoniale, il giovane che si presenta a un colloquio per un’assunzione o il lavoratore che rischia di essere multato se arriva in fabbrica in ritardo. Ha quindi sorpreso quella che sarà stata una distrazione di Giuseppe Conte su Facebook: “Questa sera alle 21.30 circa, interverrò in diretta streaming all’Assemblea del Movimento 5 Stelle”. Colpisce il circa. Si immagini un simile cartone d’invito: “Il Presidente del Consiglio dei ministri Francesco Rossi / ha il piacere di invitare il Dott. Leonardo Ferrari / al pranzo che offrirà a Villa Garibaldi mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 20.30 circa.”