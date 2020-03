Gli anziani e l'amore nell'epoca del coronavirus, la nuova relazione di Silvio

Mentre i medici lanciano avvertimenti e consigli anti-contagio, riservati, in primis, agli italiani over 65, Silvio Berlusconi, 83 anni, ha concluso la relazione con Francesca Pascale, 35 anni, e fa coppia fissa con un’avvenente trentenne, la deputata calabrese Marta Fascina.

Si può interpretare la nuova love story dell’ex premier come un messaggio di ottimismo e fiducia nel futuro, che l’attempato fondatore di Forza Italia rivolge agli italiani, soprattutto alle persone anziane, molto preoccupate dalla diffusione del Coronavirus.

C’è, tuttavia, un aspetto, non positivo, della relazione. Seppure, politicamente, in declino e non più leader del centrodestra, Berlusconi premiò Fascina, con il seggio alla Camera, escludendo dalle liste azzurre la vivace ex ministra, Nunzia de Girolamo. Una concezione proprietaria del partito e delle istituzioni, che non dimostrarono, quasi mai, i leader della Prima Repubblica. Costoro si limitavano a sistemare le amanti presso “mamma Rai” e nelle tv private....