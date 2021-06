Governo, addio mascherine all'aperto dal 15 luglio. La decisione di Draghi

Governo, via mascherine all'aperto dal 15 luglio. La decisione di Draghi

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante i numeri siano tutti in calo, preoccupano però la variante delta ormai diffusissima in Gran Bretagna e la campagna vaccinale, che ha subito qualche rallentamento dopo l'incertezza sulla seconda dose con AstraZeneca. Il governo Draghi però sta per prendere una decisione importante - si legge sul Corriere della Sera - vale a dire il superamento dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Nel governo molti pensano che Draghi, sulla scia di altri Paesi europei, cancellerà dal 15 luglio una delle regole base che hanno segnato le nostre vite in questo anno e mezzo di Covid. Sarebbe un segnale forte e simbolico di ritorno alla normalità, tanto che Speranza ha detto di ritenere «realistica» la previsione di Draghi, di eliminare le mascherine all’aperto a metà luglio.

Su un'altra questione chiave per la lotta al Covid, Matteo Salvini e Roberto Speranza si ritrovano dalla stessa parte: quella di chi pensa - prosegue il Corriere - che sarebbe un bel segnale, alla scadenza del 31 luglio, non rinnovare lo strumento giuridico utilizzato da Palazzo Chigi per gestire la pandemia. Di certo piacerebbe anche a Mario Draghi, il quale però è orientato a rinnovare di qualche mese lo stato di emergenza. Una data ancora non c’è e non è scontato che il prolungamento sarà di sei mesi, fino al 31 dicembre.