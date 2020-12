Governo, Boschi: “Dobbiamo essere coinvolti, non vogliamo crisi ma...”

Governo: Boschi, non vogliamo nessuna crisi e no rimpasto =



"Non vogliamo nessuna crisi. Per noi anche l'argomento rimpasto e' chiuso". Cosi' Maria Elena Boschi a 'In mezz'ora in piu'". "Sostituire il governo con una task forze e' sembrato un modo per aggirare le istituzioni", ha aggiunto riferendosi al 'Recovery plan'. "Non siamo yes-man o wes-woman", afferma.

Recovery: Boschi, non c'e' visione. Vogliamo confronto vero



Sul 'Recovery plan' "vogliamo un confronto vero e che venga coinvolto il Parlamento”, ha detto l’ex ministro. "Al momento non c'e' una visione", osserva. E sulla verifica annunciata dal premier Conte: "Non abbiamo avuto nessuna convocazione dal presidente del Consiglio, non abbiamo avuto comunicazioni".



Tensioni nella maggioranza: "I nostri temi sono condivisi dalla stragrande maggioranza del PD, vivono anche loro il disagio di questa situazione, magari lo dicono con meno chiarezza" @meb Italia Viva #Boschi #mezzorainpiù pic.twitter.com/61xpoWr6FF — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) December 13, 2020

Governo: Boschi, se ci sara' crisi Parlamento protagonista



"Se si dovesse andare alla crisi non credo ci siano le elezioni. Se si apra una crisi sara' il Parlamento protagonista", ha aggiunto la Boschi. "M5s ha un problema: non solo per il terzo mandato ma anche perche' tanti di loro non tornerebbero in Parlamento", osserva sostenendo che il Pd sul 'Recovery plan' la pensa allo stesso modo. "Noi diciamo il re e' nudo con una maggiore convinzione", aggiunge.