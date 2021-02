Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha inviato al premier Mario Draghi un messaggio con "i migliori auguri per l'importante e delicato compito che attende Lei e il nuovo Governo in una fase tanto complessa per la storia del nostro Paese, dell'Europa e del mondo intero". La Cei sottolinea: "L'Italia ha bisogno di unire le forze".