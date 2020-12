Governo, Conte avvia verifica di maggioranza: incontri con M5S e Pd

Giornata fitta di impegni per il premier Giuseppe Conte, che oggi, oltre al punto con i capi delegazione, il Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sulla possibile ulteriore stretta in vista delle festività natalizie, sonderà anche le forze di maggioranza. Gli appuntamenti in agenda, al momento, prevedono alle 16.30 una delegazione M5S e alle 19 il Pd. E nei prossimi giorni vesrà anche Iv e Leu. Non è ancora chiaro se gli incontri sono stati fissati per un ulteriore confronto sui possibili nuovi divieti per il Natale o se si tratta di appuntamenti finalizzati ad avviare quella verifica di governo chiesta da diversi esponenti della maggioranza.

Recovery: Conte, governance mai sopra passaggi istituzionali

"Si tratta senz'altro di un Piano molto ambizioso e articolato, che oltre ad un'attenta pianificazione richiede anche un'attuazione piu' efficace possibile. Lo sapete, il Governo e' al lavoro per definire compiutamente la struttura che sara' responsabile dell'attuazione e del monitoraggio del Piano e che potra' avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc per assicurare il pieno assorbimento delle risorse stanziate, e la messa a terra di tutte le progettualita', nei tempi piu' rapidi. Questa struttura in nessun caso sara' sovraordinata o sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Rome Investment Forum 2020.