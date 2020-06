Governo, Conte: la mossa per indebolire Salvini, alleanza con Confindustria

Gli Stati Generali stanno rafforzando la leadership di Giuseppe Conte. Il premier ha deciso di affrontare in prima persona tutte le tematiche più scottanti e questo - si legge sul Corriere della Sera - sembra averlo reso più forte. Il premier si dice "assolutamente sereno" su come stanno andando le cose, perché, tra un confronto e uno scontro con le realtà produttive, si è messo a sminare personalmente e quotidianamente il terreno su cui cammina. Un dossier dopo l’altro, un nemico dopo l’altro. Prova ne sia la tregua con Alessandro Di Battista. Il sigillo della mediazione, condotta col sostegno di Beppe Grillo, è il post con cui Vito Crimi ha definito l’ex deputato "una risorsa preziosa".

Conte ci crede - prosegue il Corriere - e prova a declinare in positivo persino le critiche di Confindustria. Raccontano che il presidente abbia trovato l’intervento di Carlo Bonomi "molto più morbido" di quanto avesse temuto, tanto da avergliene dato atto: "Nel merito, un intervento giusto". Da settimane i due si sfidano e proprio non si prendono, ma il siparietto di ieri al Casino del Bel Respiro rivela che Conte non dispera di conquistare «anche» il presidente degli industriali. "Lo so che appaio come un presidente di rottura, ma io voglio collaborare — avrebbe assicurato il capo degli industriali — non ho alternative a ricucire con voi. Conte può isolare ancora di più Salvini e stringere un patto con l’ala europeista di Confindustria.