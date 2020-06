Governo, Conte mette nel mirino l'Inps: "Tridico, adesso basta con gli errori"

Governo, Conte mette nel mirino l'Inps: "Tridico, adesso basta errori"

Giuseppe Conte chiama a rapporto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, dandogli un ultimatum, dopo i ritardi dell'erogazione della cassa integrazione. Anche perché - si legge su Repubblica - i numeri parlano chiaro: 25 mila lavoratori aspettano ancora i soldi della Cig da febbraio, altri 130 mila sono in attesa di quelli di giugno. Per non parlare delle critiche taglienti di Confindustria, che ha ricordato al governo di aver anticipato in molti casi le risorse che spettano ai lavoratori. "Non possiamo più permetterci errori. L’Inps non può sbagliare. E tu devi garantirmi che non sbaglierà", dice Giuseppe Conte guardando negli occhi Pasquale Tridico.

"Lo so che la principale responsabilità non ricade sulle spalle dell’Inps. Che è colpa soprattutto di una burocrazia che va necessariamente disboscata. Ciononostante, l’avvocato si dichiara, in privato, "insoddisfatto". E imputa al Presidente dell’istituto di essersi esposto troppo, di non aver "previsto i problemi che si sarebbero presentati". In altri termini, di aver parlato troppo prima di essere certo che i risultati avrebbero soddisfatto un Paese in difficoltà. "Il sistema non deve fallire - si raccomanda Conte -. Sta a te garantire che non accada".