Governo, Di Maio boccia il rimpasto. "Non sostenibile, i cittadini dicono no"

Di Maio: rimpasto? Non è sostenibile, cittadini non lo vogliono - "Non credo che i cittadini siano affascinati dall'idea del rimpasto perchè fare un rimpasto significa cambiare delle figure nel governo e quindi una serie di mondi che dialogano con quel Ministero si vedono cambiare per la terza volta interlocutore in due anni e mezzo. Questo non è sostenibile anche dal punto di vista della crisi. I cittadini non ci chiedono un rimpasto, ci chiedono lavoro, sostegno alle imprese, la riapertura di alcune frontiere per esportare e far arrivare turisti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai1. Comunque "vediamo quali sono i risultati e poi discutiamo di quali sono gli effetti", ha poi aggiunto.

Regionali, Di Maio: no alleanze a ridosso voto, proviamo 2021 - "Se vuoi creare una sinergia della coalizione di governo a livello regionale non ti riduci nelle ultime due settimane. Per questo propongo che nel 2021 quando ci saranno le grandi città si debba provare a traslare la coalizione di governo a livello cittadino, perchè sono grandi città che saranno soggetti attuatori del Recovery Plan". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai1. "Poi su alcuni territori comunque le alleanze sarebbero impossibili perchè i nostri sono stati all'opposizione dei governatori per anni", ha aggiunto. "Che la strada sia difficile - ha aggiunto - è normale, il Pd e il M5s sono stati contrapposti per 10 anni. Sono forze politiche diverse, che si sono messe insieme e creato il governo Conte 2. Per questo dico che bisogna cominciare subito in vista del 2021. E credo che questo faccia parte anche del futuro del M5s: capire se siamo disponibili a considerare un tipo di coalizione che possa permettere di portare al governo dei territori quello che ha portato al governo del Paese".

Roma, Di Maio: Alleanza Pd-M5S in salita, iniziare subito - "Che la strada dell'alleanza Pd-M5S per Roma sia in salita è evidente: il Pd e il M5S sono stati contrapposti per 10 anni, sono due forze politiche diverse, per questo dico che bisogna iniziare subito". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda stasera su Rai 1.

M5S, Di Maio: Arrivato momento di vederci e decidere nostro futuro - "Mi sono dimesso da capo politico del Movimento 5 Stelle a gennaio. Sono passati 8 mesi, avevo detto che aveva bisogno di più responsabilità diffuse e degli stati generali. Poi c'è stata la crisi covid, ma credo sia arrivato il momento di vederci e decidere quale sarà il futuro di questo movimento". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda stasera su Rai 1. 20