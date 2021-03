Governo, Di Maio è il leader più seguito sui social con quasi 4mln di follower

Governo, Di Maio è il leader più seguito sui social network

Luigi Di Maio (M5S) è il leader politico più "potente" sui social con quasi 4 milioni di follower. Secondo quanto emerge da uno studio condotto da FB Bubbles, divisione di FB&Associati specializzata in analisi del dibattito pubblico e strategie di advocacy, il gruppo parlamentare che vanta il maggior seguito social è proprio il Movimento Cinque Stelle, soprattutto grazie alla grande fanbase (la più ampia) di Luigi Di Maio. A un ipotetico secondo posto si colloca Forza Italia, con quasi 1.2 milioni di follower, seguita dal Partito democratico con 874.710 follower. Fuori dal podio Liberi e Uguali, Lega, Italia Viva e i ministri tecnici. Nella classifica dei ministri più seguiti sui social, secondo l'analisi citata dal sito di Formiche, a lunga distanza da Di Maio troviamo il ministro della Cultura Dario Franceschini, la ministra per il Sud Mara Carfagna, il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.