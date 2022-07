Vota i provvedimenti del governo Draghi. Quale il migliore? Il sondaggio

Governo dei migliori (?), partecipa al sondaggio di Affaritaliani.it



13 febbraio 2021. E' il giorno in cui è entrato in carica il governo Draghi, guidato da SuperMario, per molti l'infallibile ex presidente dellla Bce che ha salvato l'euro e l'Italia con il suo famigerato "whatever it takes". Ora Draghi potrebbe davvero andare a casa e lasciare Palazzo Chigi. Salvo miracoli, la sua maggioranza eterogenea e litigiosa, dopo lo strappo di Giuseppe Conte, non riuscirà a trovare la quadra per andare avanti.



Il cosiddetto governo dei migliori, scelto da Sergio Mattarella per far uscire l'Italia dall'incubo della pandemia, è imploso e il carisma internazionale di Draghi non è bastato. Riannodare i fili è molto, molto complicato. Ma sia che si vada a elezioni dopo l'estate sia che in qualche modo l'esecutivo riesca a ritrovare compattezza, il passaggio attuale è una svolta. Ed è quindi tempo di bilanci.

Affaritaliani.it chiede ai lettori quale misura, provvedimento o scelta politica di Draghi sia stata la migliore o comunque quella per cui il governo verrà ricordato positivamente.



