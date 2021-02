Governo Draghi con molti politici: ecco i ministri. Tutti i nomi

In tutto sono 23 i ministri della squadra del presidente del Consiglio Draghi: 15 politici e 8 tecnici. Si conferma, come da indiscrezioni, il 'mix' nella composizione di governo in cui però la politica ha un peso notevole visto che doppia la quota dei tecnici.



Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato al Quirinale da Sergio Mattarella alle 19 in punto per sciogliere la riserva, con la lista dei ministri. Il momento della svolta, dopo giorni di lavoro nel massimo riserbo, in stretto contatto con il presidente della Repubblica, mentre i partiti sono stati a lungo tenuti in disparte. Dopo 40 minuti circa il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, ha annunciato che il premier incaricato ha sciolto la riserva e tra poco annuncerà la lista dei ministri. Sabato, a mezzogiorno, il giuramento. Ecco tutti i nomi.

Presidente del Consiglio

Mario Draghi

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Roberto Garofoli

Ministeri con portafoglio

Esteri

Luigi Di Maio – M5S

Interno

Luciana Lamorgese – Tecnico

Giustizia

Marta Cartabia – Tecnico

Difesa

Lorenzo Guerini – PD

Economia

Daniele Franco – Tecnico

Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti – Lega

Lavoro

Andrea Orlando – PD

Agricoltura

Stefano Patuanelli – M5S

Ambiente – Transizione Ecologica – Recovery Plan

Roberto Cingolani – Tecnico

Infrastrutture e trasporti

Enrico Giovannini – Tecnico

Istruzione

Patrizio Bianchi – Tecnico

Università e ricerca

Cristina Messa – Tecnico

Cultura e Turismo

Dario Franceschini – PD

Salute

Roberto Speranza – LeU

Ministri senza portafoglio

Affari regionali e autonomie

Maria Stella Gelmini – FI

Giovani e Sport

Fabiana Dadone – M5S

Innovazione – Transizione Digitale

Vittorio Colao – Tecnico

Rapporti con il Parlamento

Federico D’Incà – M5S

Pubblica Amministrazione

Renato Brunetta – FI

Sud e Coesione Territoriale

Mara Carfagna

Pari opportunità e famiglia

Elena Bonetti – IV

Coordinamento Turismo

Massimo Garavaglia – Lega

Disabilità

Erika Stefani – Lega





IL GIURAMENTO - Il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dei componenti il nuovo Governo avra' luogo al Palazzo del Quirinale domani, 13 febbraio, alle ore 12. Lo ha detto il segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.



L'ANNUNCIO DEL QUIRINALE - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il professor Mario Draghi il quale sciogliendo la riserva ha accettato di formare il nuovo governo". Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale,