Governo Draghi, il Cdm nomina Serino capo di Stato maggiore dell'esercito

Il Consiglio dei ministri, si apprende da fonti di governo, ha nominato il generale Pietro Serino capo di stato maggiore dell'Esercito. Romano, classe 1960, come spiega Formiche il generale Serino è capo di gabinetto del ministro della Difesa da ottobre 2018, con Elisabetta Trenta e poi Lorenzo Guerini. Prima di approdare a palazzo Baracchini è stato comandante per la Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, sempre con base a Roma. Precedentemente, su incarico dell’allora ministro Roberta Pinotti, ha presieduto il comitato-guida per l’implementazione del Libro bianco della Difesa.