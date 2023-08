Governo, "entro settembre il nuovo Decreto Sicurezza". Anticipazione

"Entro settembre il nuovo Decreto Sicurezza. Stretta sulle espulsioni, norme contro le baby gang e..."

C'è grande attesa per il nuovo Decreto Sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, visto anche il crescente numero di episodi di violenza e il record di sbarchi di immigrati irregolari sulle coste italiane. Ma quali saranno i tempi e i principali contenuti del provvedimento del governo?



Affaritaliani.it lo ha chiesto a Nicola Molteni, sottosegretario leghista al Viminale. "Entro settembre", annuncia sui tempi Molteni. Che poi spiega nel dettaglio il Decreto: "Giro di vite e stretta sulle espulsioni degli irregolari con elevato profilo criminale e soggetti violenti. Norme per rafforzare la sicurezza nelle città".



"Norme per tutelare e proteggere le forze di polizia dalle quotidiane aggressioni e violenze che subiscono. Norme per affrontare il fenomeno delle baby gang. Ci potrebbe anche essere un tagliando sulla Legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati. Un decreto articolato e organico", conclude il sottosegretario all'Interno della Lega.