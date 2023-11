Governo, Forza Italia: "Riforma della Giustizia una priorità assoluta"

"Le riforme fondamentali sono tre: premierato, giustizia, autonomia. Tutte tre hanno la stessa rilevanza e quella della giustizia non è certo terza rispetto alle altre due"

"Non so che cosa ci sia alla base delle affermazioni del ministro Crosetto, persona corretta e con la testa sul collo. Forza Italia ritiene che si debba assolutamente fare una riforma della Giustizia non contro qualcuno ma a favore del Paese e dei cittadini. Era nel programma di governo e, tra altre questioni, deve garantire una Giustizia giusta, ovvero equidistanza di difesa e accusa di fronte a un giudice terzo e quindi separazione delle carriere. Ovviamente va promossa, perché essenziale, anche la riforma della Giustizia civile che va espletata in tempi rapidi, adeguati e non biblici". Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli commenta con Affaritaliani.it le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto contro una parte della Magistratura che hanno scatenato molte polemiche.

Crede anche lei che ci sia un piano per attaccare il governo e la premier prima delle elezioni europee? "Francamente spero di no, ma le ragioni per una riforma della Giustizia ci sono tutte. Per la Magistratura vale ciò che accade in tutti i settori, ci sono tante persone corrette e qualche pecora nera. Come accade in politica, nella scuola, negli ospedali, in famiglia. Ovunque. Non occorre generalizzare".

"Prendiamo le parole di Crosetto come spunto per ribadire, rimarcare e sottolineare l'importanza e l'urgenza di una profonda riforma della Giustizia, anche per non cadere in equivoci e non fare di ogni erba un fascio. Ripeto, non contro qualcuno ma a favore del Paese", spiega Barelli.

I tempi? Perché la riforma Nordio sembra si sia arenata... "Come ha ben detto Antonio Tajani le riforme fondamentali sono tre: premierato, giustizia, autonomia. Tutte tre hanno la stessa rilevanza e quella della giustizia non è certo terza rispetto alle altre due. Per Forza Italia è una priorità assoluta negli interessi dei cittadini ed essendo uno dei capisaldi del programma elettorale la riforma della Giustizia è e deve essere una priorità per l'intera coalizione di Centrodestra", conclude Barelli.