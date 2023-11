Scontro Crosetto-Csm, c'è un'inchiesta su "persone molto vicine alla premier"

Scontro Crosetto-Csm: la paura diffusa nel governo. "Colpiranno prima delle Europee"

Non si placa lo scontro tra governo e magistratura. Dietro alle accuse di Crosetto nei confronti delle toghe con quel "sono a conoscenza di alcune riunioni segrete tra magistrati" ci sarebbe un disegno per colpire Meloni. Emergono nuovi dettagli più precisi che porterebbero a "persone molto vicine alla premier finite nel mirino". Dietro l’intervista con cui il ministro della Difesa ha lanciato l’allarme contro la magistratura c’è una paura diffusa nell’esecutivo. Tanto che - si legge su Il Giornale - le parole di Crosetto "sono state concordate" con la premier Giorgia Meloni. E lui dice di essere pronto a riferire al Copasir (dove le sedute sono segrete) o all’Antimafia (dove possono esserlo). Nel mirino del ministro ci sono anche due interventi. Uno del magistrato in pensione Nello Rossi sulla rivista di Magistratura Democratica. E un congresso della componente Area in cui si evoca la "funzione anti maggioritaria" delle toghe. E "l’opposizione a questo governo". Oltre a quello che resta per ora riservato.

Si parla di una potenziale inchiesta per finanziamento illecito a carico - prosegue Il Giornale - di persone "molto vicine" a Giorgia Meloni. Un'eventuale inchiesta, è il ragionamento, sarebbe sufficiente per scatenare il sospetto di una manina dietro un'indagine che potrebbe scoppiare prima delle elezioni europee. Esattamente come dice Crosetto, e questo costituirebbe un’anticipazione di condanna, anche se poi dalle indagini non dovessero emergere reati. "Mettiamola così. Le procure sanno che se gettano l'amo in alcuni laghetti qualcosa pescano. Il problema è che semmai, in passato, per i governi di sinistra quell'amo si sono ben guardati dal lanciarlo", è il ragionamento di un inquirente che preferisce restare anonimo.