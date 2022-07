Governo, il premier Draghi al Quirinale da Mattarella: c'è aria di Papeete 2

Governo, Draghi al Quirinale da Mattarella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver visto a palazzo Chigi i ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell'Economia Daniele Franco, della Salute Roberto Speranza e del Lavoro Andrea Orlando.

Il colloquio, durato oltre un'ora, e' avvenuto dopo che il M5s non ha partecipato al voto sul dl aiuti su cui la scorsa settimana aveva espresso il suo si' alla fiducia posta dal governo e dopo la conseguente richiesta di verifica da parte di FI e Lega.

C'è aria di Papeete 2 la vendetta insomma. Proprio nel mese di luglio - anno 2019 - cominciò il logoramente dell'allora ministro degli Interni e capo della Lega Matteo Salvini che buttò giù il governo Conte 1 nel mese successivo, ad agosto, certificando la crisi in aula il giorno 20 in quel celebre duello nei banchi del governo.

Dal Quirinale comunque fanno sapere che al centro del colloquio di oggi pomeriggio c'e' stato un esame della situazione politica internazionale e nazionale. Mattarella ha riferito a Draghi del suo viaggio in Africa. Per quanto riguarda la situazione politica interna, dopo il voto di fiducia del M5s sul dl aiuti a cui però ha fatto seguito la non partecipazione al voto finale sullo stesso provvedimento, Mattarella non ha commentato eventuali scenari.