Governo, il "renziano" Funiciello nominato capo gabinetto di Draghi a P. Chigi

Sarà Antonio Funiciello il nuovo capo di gabinetto a Palazzo Chigi, già capo dello staff dell'allora premier Paolo Gentiloni. Napoletano, 45 anni, laureato in filosofia alla Federico II, esperto di comunicazione. Il suo ultimo libro si chiama "Il metodo Machiavelli" e parla della sua esperienza con Gentiloni. Un altro dei libri di Funiciello è "Il politico come cinico. L’arte del governo tra menzogna e spudoratezza". Braccio destro di Luca Lotti, quando era sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Renzi, è stato a capo del comitato BastaunSì, durante il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Roberto Chieppa si avvia a essere confermato come segretario generale. A capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi andrà Carlo Deodato, già capo di gabinetto del ministero degli Affari europei guidato dall'allora ministro Paolo Savona. Sempre a Palazzo Chigi, Daria Perrotta sarà capo di Gabinetto del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Al ministero dell'Economia il titolare Daniele Franco ha scelto come capo di gabinetto Giuseppe Chinè, in passato capo di Gabinetto del ministero della Salute (con Beatrice Lorenzin) e capo dell'Ufficio legislativo del Mef tra il 2011 e il 2013. Paolo Visca sarà capo di Gabinetto del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, dopo essere stato capo di Gabinetto di Matteo Salvini nel Conte I.

Gaetano Caputi sarà il capo di Gabinetto del ministro del Turismo Massimo Garavaglia; Marco Caputo quello del ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà. Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha invece scelto per guidare il suo staff Marcella Panucci, ex direttore generale di Confindustria. Francesco Fortuna sarà il capo di Gabinetto del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.