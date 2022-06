Governo, la Lega annuncia la crisi. Ius Scholae? "Così non si va avanti"

Governo, Lega: aperta riflessione. Così non si va avanti



La Lega è pronta allo strappo. Esattamente come anticipato a fine mattina da Affaritaliani.it, Matteo Salvini ha riunito d'urgenza i suoi deputato e ha fatto sganciare la bomba politica dal capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari: "Ora una riflessione, così il governo non va avanti" parlando in particolare dello Ius Scholae arrivato oggi in aula alla Camera ma anche del provvedimento sulla cannabis. D'altronde la Lega, dopo aver perso molti voti soprattutto al Nord alle recenti Comunali, non può permettersi di restare in un governo la cui maggioranza approva due provvedimenti che sono fumo negli occhi per gli elettori di destra. Altro che recupero su Giorgia Meloni, se Salvini resta nel governo Draghi con il Pd che porta a casa Ius Scholae e cannabis alle Politiche la Lega scende sotto il 10% e Fratelli d'Italia arriva al 30. Da qui la bomba di Molinari concordata con Salvini, ma questa volta anche con i ministri tra i quali Giancarlo Giorgetti e con i Governatori.

Governo, Lega: aperta riflessione. Così non si va avanti - "Abbiamo fatto presente in capigruppo che portare alla discussione la liberalizzazione delle droghe leggere e lo ius soli mascherato" era inaccettabile perche' per noi "sarebbe difficile spiegare ai cittadini che ci occupiamo di questo invece che dei rincari dei carburanti. La risposta da parte della sinistra e' stata arrogante, 'noi abbiamo i numeri'. A fronte di questo atteggiamento abbiamo aperto una riflessione politica nella Lega, perche' cosi' non si puo' andare avanti". Cosi' il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, parlando coi giornalisti mentre e' in corso una riunione tra Matteo Salvini e i deputati.