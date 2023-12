Governo, Meloni mette le mani avanti: "Il 2024 anno ancora più difficile"

Meloni: " Ci aspetta un altro anno di grande lavoro"

"Una delle cose alle quali tenevo di piu' era avere questa occasione con voi, banalmente per dirvi quanto sia fiera di voi del vostro lavoro o quanto sia consapevole della mole dei ritmi in di lavoro che vi state caricando per cercare di dare all'Italia le risposte che attende perche' noi ci stiamo caricando questa responsabilita' probabilmente nel peggiore dei contesti possibili e nessuno potrebbe farcela da solo". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con il cortile di onore di Palazzo Chigi per la cerimonia di auguri con i dipendenti della presidenza del Consiglio.



Meloni: Italia azienda di famiglia, noi tutti funzionari - "Certamente non potrei farcela da sola io, se non avessi attorno persone che ce la mettono tutta, che svolgono il loro lavoro con una determinazione, con l'amore che ci metterebbero se lavorassero nella loro azienda di famiglia, perche' la verita' e' che l'Italia e' la nostra azienda di famiglia e le persone che lavorano con questa consapevolezza nelle istituzioni della Repubblica sono quelle che fanno la differenza". Cosi' Giorgia Meloni in collegamento con il cortile d'onore di Palazzo Chigi per gli auguri con i dipendenti della presidenza del Consiglio. "Siamo tutti funzionari dell'Italia", ha aggiunto.

Meloni: 2023 anno di lavoro straordinario, 2024 sara' ancora piu' difficile - "Voglio ringraziare ogni dipendente, ogni funzionario, ogni ufficio. Davvero avete fatto, abbiamo fatto, credo, nella difficolta', un lavoro straordinario quest'anno e ce ne aspetta un altro forse ancora piu' difficile, per cui quello che voglio augurarvi e' un Santo Natale felice, sereno, nel quale siate orgogliosi del lavoro che avete fatto. Voglio augurarvi di poter riposare perche' davvero ci aspetta un altro anno di grande lavoro. Vi ringrazio di cuore per ogni singola ora, per ogni singolo minuto che avete passato a lavorare, non per me ma per l'Italia, perche' noi siamo tutti solo funzionari dell'Italia. Grazie davvero e buon Santo Natale a tutti". Cosi' Giorgia Meloni, in collegamento con il cortile d'onore di Palazzo Chigi per lo scambio di auguri con i dipendenti della presidenza del Consiglio. "Io potrei fare tanti altri esempi ma quello che voglio dire e' che ogni singola storia, ognuna di queste storie, e' il risultato del nostro lavoro, e' il risultato del vostro lavoro perche' quando si parla di governo, quando si parla di politica, si parla sempre di numeri ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunita', delle loro possibilita' - ha aggiunto -. Noi possiamo cambiare la vita delle persone e e' la ragione per la quale il lavoro che facciamo merita alla fine tutti i sacrifici del mondo. Allora io voglio dire davvero grazie a tutti, voglio dirvi che sono fiera di voi, del lavoro fate e che faro' sempre del mio meglio cosi' che anche voi possiate essere fieri di me". (AGI)Fed 221435 DIC 23 NNNN