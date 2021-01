Governo, Renzi: "Conte faccia chiarezza su Barr.Via delega ai servizi segreti"

Governo, Renzi: "Conte faccia chiarezza su Barr. Via la delega ai servizi segreti"

La crisi di governo è sempre più vicina, Matteo Renzi non perde occasione per attaccare il premier Giuseppe Conte, sempre più tentato dalla richiesta immediata di fiducia in Senato, affidandosi ai "responsabili". "Se il premier mira alla conta in Parlamento per poi andare alle elezioni, vorrà dire che per lui in futuro ci saranno solo le lezioni universitarie. E la politica andrà avanti. Ora daremo la risposta che si meritano". Italia Viva, inoltre - si legge sul Corriere della Sera - pubblica una nota con cui chiede a Conte di "lasciare la delega per i servizi", specificando che "va fatta chiarezza sulle visite a Roma di William Barr", l’attorney general dell’amministrazione Trump che nell’estate del 2019 incontrò—fuori da ogni protocollo — gli 007 italiani.

Attaccare il presidente del Consiglio ripescando l’oscura vicenda che ruota attorno al Russiagate - prosegue il Corriere - e alimenta da tempo le voci sui rapporti tra il presidente americano uscente e «Giuseppi», è il segnale che il leader di Iv non accetta di piegarsi alle richieste per la nascita di un Conte 3. Il fatto che l’altra notte Conte non abbia detto «qualcosa di più» sugli incidenti negli Stati Uniti, come ha chiesto ieri a La7 il vice segretario del Pd Orlando, ha scavato ulteriormente il solco dei dubbi e dei sospetti tra i dem sui motivi che spingevano Conte a resistere sul mantenimento della delega sui servizi.