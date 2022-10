Governo, Salvini chiede un ministero: "Alla Lega Famiglia e Natalità"

Lega, il leader del Carroccio: "Subito autonomia e ministero per la Famiglia"

"L'autonomia dobbiamo portarla a casa prima possibile. Poi penso a un ministero della Famiglia per la Lega". Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini incontrando i militanti ieri sera a Saronno, secondo quanto riferiscono le principali agenzie stampa.

La riunione, prima tappa del tour di ascolto voluto dal capo della Lega dopo il risultato deludente delle politiche, si è svolta in un clima di confronto molto partecipato. Alcuni militanti gli hanno chiesto di rivitalizzare la vita delle sezioni, viene riferito, le istanze nordiste.

Alcuni di loro si sono spinti a criticare l'eccessivo uso dei social e personalizzazione del partito, e a chiedere un ritorno al vecchio simbolo della Lega. Salvini ha ascoltato tutti e si è segnato il numero di telefono di coloro ai quali non è riuscito a rispondere.

"Tutto quello che dice Bossi va bene. Senza Bossi non saremmo qua", ha poi risposto a Francesco Speroni che gli ha chiesto del comitato del Nord fondato dal senatur nei giorni scorsi. All'incontro erano presenti anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il governatore lombardo Attilio Fontana. Nel suo intervento, Giorgetti ha difeso l'esperienza di governo con Mario Draghi.

"Per me, ha rivendicato, abbiamo fatto bene a entrare nel governo Draghi, anche se magari adesso Salvini mi smentirà se non fossimo entrati noi gli altri partiti ne avrebbero fatte passare di ogni. Mentre Fontana ha concluso il suo intervento rivolgendosi ai militanti: "Ora dovete tirar fuori i cogl .. ni". Dalla platea qualcuno ha risposto: "Noi li tiriamo fuori, siete voi che ora dovete tirarli fuori". "Prendo nota del suggerimento", ha risposto Giorgetti.