Governo, Salvini: "Priorità Letta e Pd è insultarmi". Chi ha ragione? VOTA

"Per la Lega le priorità sono la salute e il lavoro degli Italiani, spiace che per il Pd vengano prima lo Ius Soli e l’insulto quotidiano a Salvini...". Con queste parole il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sugli attacchi quotidiani da parte del Partito Democratico alla Lega e al suo leader da quando Enrico Letta ha preso il posto di Nicola Zingaretti.



L'ULTIMO AFFONDO DI ENRICO LETTA CONTRO LA LEGA E MATTEO SALVINI - "Non siamo noi a dover spiegare il sostegno a Draghi, semmai è la Lega che deve spiegare il suo. La Lega ha cambiato posizione sull'Europa, con una riunione fra Salvini e Giorgetti in un bar davanti a un caffè. Il Pd discute, anche animatamente. La Lega oggi è una caricatura della politica. In un altro bar fra qualche mese, davanti a un altro caffè potrebbe tornare anche il Salvini di prima".