Governo Meloni più longevo dei predecessori... Sondaggio Swg

La maggioranza degli italiani prospetta per il nascente governo Meloni una durata più lunga della media degli esecutivi italiani, ma solo 1 su 4 prevede che raggiunga la fine della legislatura. E' il dato principale del radar Swg.

Gli elettori di centrodestra non gradirebbero una presenza eccessiva di ministri tecnici; Salvini viene visto più agli Interni che all’Agricoltura.

Nelle trattative per la formazione del nuovo governo i contrasti vengono in gran parte percepiti come gestibili.

Gli elettori di PD e M5S risultano divisi sull’approccio da tenere all’opposizione, i sostenitori di Azione-IV auspicano il dialogo.