Ucraina, Tajani: "Italia protagonista, Meloni negli Usa prima dell'estate"

Ucraina, Tajani: "L'Italia vuole essere protagonista della ricostruzione"

Guerra Ucraina, rapporti tra Italia e Stati Uniti, le alleanze europee e l'ennesimo caso politico sulla strage di Cutro che ha coinvolto la premier Giorgia Meloni e il leghista Matteo Salvini : il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24 oltre a rimarcare il sostegno (politico ed economico) dell'Italia nella ricostruzione di Kiev, ha tracciato la roadmap che vedrà Meloni impegnata negli Stati Uniti prima dell'estate.

“L’Italia vuole essere protagonista della ricostruzione dell’Ucraina, Paese che è candidato a fare parte dell’Unione europea. Il 26 di aprile come ministero degli Esteri organizzeremo a Roma un grande evento proprio per parlare della partecipazione italiana alla ricostruzione del Paese”, ha detto Tajani. “Puntiamo a settori di alta tecnologia come quello della realizzazione delle infrastrutture, dell‘high tech nei quali possiamo dare un contributo importante all’Ucraina”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. Sulla scia di cò, ha rivelato Tajani, la premier "Giorgia Meloni andrà negli Stati Uniti prima dell’estate”. "I commenti da parte degli Usa nei confronti dell’Italia sono molto positivi, abbiamo rapporti costanti con le rispettive ambasciate”, ha aggiunto Tajani.

Tajani: "Alleanza tra Ppe e conservatori naturale: saranno la guida dell'Ue"

Spazio poi anche alla politica europea. “L’alleanza tra Ppe e conservatori è abbastanza naturale, è la stessa alleanza che insieme ai liberali mi ha portato ad essere nel 2017 Presidente del Parlamento europeo sconfiggendo il candidato della sinistra. Sono convinto che un’alleanza tra popolari, liberali e conservatori possa essere in prospettiva la guida dell’Europa”, ha dichiarato Tajani.

Tajani: "Festa di Salvini? Nessuno scandalo nel passare un compleanno tra amici"

Infine, due battute sulle polemiche suscitate dalla festa fatta da Matteo Salvini per festeggiare i suoi 50 anni a Monza alla quale hanno partecipato anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "I leader dei partiti sono persone normali che festeggiano i compleanni con i loro amici, qual è lo scandalo? Io non lo vedo. Il compagno di Giorgia Meloni ha i genitori che vivono a Monza quindi ogni tanto Meloni va anche a trovare i suoceri, dove è lo scandalo?”, ha chiosato Tajani.