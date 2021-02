Di Tito Barbini,

scrittore, ex assessore della Regione Toscana, ex sindaco di Cortona dal 1970 al 1980 ed ex presidente della provincia di Arezzo



Grazie a Giuseppe Conte

Tornerò a parlare di libri e di viaggi in questa mia pagina ma un’ultima riflessione voglio dedicarla a una persona perbene che ha servito con dignità e onore il suo paese.



Ho seguito con simpatia e condivisione il suo governo e la sua stagione politica. Ho criticato le sue scelte nel governo giallo verde ma apprezzando la sua guida nel governo di cui facevano parte con il movimento cinque stelle, anche il Pd, LeU, Italia Viva. Riconosco il suo impegno e il suo lavoro senza risparmiare nessuna energia. Ha affrontato con umiltà e con l’aiuto di Speranza la peggiore emergenza e tragedia sanitaria della storia repubblicana. Ha salvato il lavoro, retto la coesione sociale, portato a casa, con grande autorevolezza, i grandi fondi europei per la rinascita e riportato l'Italia al centro dell’Europa. Tutto questo quando Salvini, Meloni, Renzi gli mettevano i bastoni tra le ruote e i vari Mentana, Giannini, Damilano, DeAngelis, lo sbeffeggiavano avvelenando i pozzi a reti unificate sulla 7 e non solo.



Ecco, in questo giorno in cui si accendono i riflettori su altri protagonisti, molti dei quali (guarda caso) vengono dalla squadra di Conte, volevo solamente rivolgere un ringraziamento al Presidente Conte e dirgli, per quanto vale, che il paese , lo dicono i sondaggi, gli è riconoscente. Cosi non sembra che accada allo “statista" che ha piazzato la trappola e lo ha fatto cadere, sempre inchiodato al suo due per cento o giù di lì.



Solo questo volevo dirle caro Conte. Un gesto di buona educazione. Si omaggia un nuovo governo ma è giusto ricordarsi di quanto fatto dagli uscenti. Il tempo sarà galantuomo.



*********



Di Anna Neri

#sardinecreative

La scena che abbiamo visto oggi rappresenta, emblematicamente, lo spaccato più veritiero di una Italia che subisce, ma che riesce, sempre ed in ogni caso, a distinguere da quale lato penda davvero la bilancia, in termini di onestà, serietà, responsabilità.



Credo che l’immagine del Presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, salutato affettuosamente da tutti i dipendenti di Palazzo Chigi, affacciati alla finestra, ci dia la misura di quanto questo Paese mantenga ancora quell’umanità che forze oscure vorrebbero bandire per sempre.



Grazie, Presidente Conte, semplicemente grazie per tutto quello che ha fatto per noi.



La storia lo ricorderà come uno dei migliori Presidenti del Consiglio, tutto il resto è noia…🙂